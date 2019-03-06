Градсовет Николаева отправил на доработку проект по реконструкции Флотского бульвара со смотровой площадкой, лифтом и причалом

В среду, 6 марта, члены архитектурно-градостроительного совета отправили на доработку проект реконструкции Флотского бульвара, так как по их мнению у проекта нет общей концепции.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Разработчик проекта Лариса Перцула сообщила, что при реконструкции планируется сохранить основные оси движения на верхней набережной. Проектом также предусмотрена реконструкция фонтана, перемещение детской площадки на место, где находятся тренажеры, перемещение памятников, обустройство смотровой площадки вместе с лифтом и закрытыми ступенями, а также поднятие туалета наверх.

На нижней набережной планируется обустройство фонтана-ручья, прогулочного причала и амфитеатра. Стоимость работ пока не просчитывали, так как проект еще не завершен.

— Каждый человек и общество стремиться уйти от какого-то хаоса, упорядочить пространство. У нас эти набережные – верхняя и нижняя, приобрели хаотичный вид. При рассмотрении этого проекта я не увидел какой-то особой концепции, которая бы позволила уйти от этого хаоса, - отметил один из членов градсовета.

Также членам градсовета не понравилась идея переноса памятника Фалееву к шахматной школе, так как он по сравнению со зданием, он будет слишком маленькой фигурой, а также переноса детской площадки на другое место. Некоторые же отмечали, что обустройство детской площадки на Флотском бульваре вообще неуместно.

Кроме этого, члены градсовета выступили против смотровой площадки, так как она напоминает остатки от промышленного здания. Тем более сама верхняя набережная и так раскрывает весь вид на территорию. Также отмечалось, что дорожки для пешеходов не ровные, а некоторые вообще приводят в тупик.

При этом, разработчик проекта сообщила, что они отталкивались от того, что ранее Департамент ЖКХ установил там фонари за 10 миллионов гривен и не учесть их, это были бы «деньги на ветер». Однако градсовет отметил, что это не самый важный объект, ведь при желании их можно переместить в другое место.

Главный архитектор Андрей Цымбал и и.о. начальника управления архитектуры Александр Нефедов Разработчик проекта Лариса Перцула

К тому же, члены градсовета акцентировали внимание на том, что необходимо обустроить арочный мост, чтобы горожане не ходили по кругу, а сразу могли попасть в парк Победы и с него по пешеходному Ингульскому мосту вернуться на набережную, но вместе с этим необходимо подумать и о реконструкции самого парка Победы.

Член градсовета Олег Атанасов тоже не увидел общей концепции между нижней и верхней набережной, при этом он был не так критичен, как его коллеги:

— Это практичная, тривиальная работа. Здесь нет какой-то революции – давайте, что-то разрушим и потом будем 10-летиями что-то строить. Он этим и импонирует. Чтобы восстановить верхнюю и нижнюю набережную, этот проект стоит обсуждать и рекомендовать его, как основу для рабочего проекта, - отметил Атанасов.

Заместитель главного архитектора Николаева Марина Калмыкова заявила, что данный проект нужно дорабатывать. Если же вникать в детали, то она акцентировала внимание на том, что на данной территории не должно быть МАФов, выносной еды и других кафешек.

— Убрать однозначно все горшки, эту розу со львами. Однозначно нужно укреплять территорию, потому что там оползни и все съезжает. Смотровая площадка она не нужна, потому что сама по себе площадка верхней набережной – видовая, и делать какой-то выступающий элемент, он чуждый этому месту. Возможно, просто следует заменить спуск, лестницу и тактично вывести ее по рельефу, который там есть. Обязательно включить в проект систему централизованного полива. На счет туалета, я бы не рискнула выставлять его с этим лифтом, лучше оставить его подземным, - отметила чиновница.

Владимир Сысоев также отметил, что данный проект отличается своей деликатностью и тем, что не содержит кардинальных изменений. Но при этом, идея с вынесением туалета наверх ему не понравилась.

— Мы должны смотреть вперед, лет так на 50. У нас есть шанс сейчас не потратить дурных денег, как на фонари. Если мы градсовет, то мы должны видеть чуть-чуть вперед, хотя бы рисовать: один год порисовать, второй, все обсуждать, чтобы потом выносить на суд общественности, - подытожил еще один член градсовета.

После обсуждения проекта, члены градсовета попросили его доработать и повторно вынести на рассмотрение архитектурно-градостроительного совета.