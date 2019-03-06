Выпускник николаевской «могилянки», который заявил о купленном дипломе, попросил ₴5 тысяч за интервью

Студент Николаевского Черноморского национального университета имени Петра Могилы Александр Ананко, который в ходу вручения дипломов заявил, что купил его за 350 долларов, запросил за интервью 5 тысяч гривен.

Об этом речь идет в сюжете ТСН.

Одногруппники Александра рассказали, что тот учился плохо, а его заявления и поведения считают заранее спланированной акцией, так как тот всегда мечтал стать известным блогером. К тому же они отмечают, что парень в день выпуска вел себя странно и скорей всего был под воздействием алкоголя или наркотиков.

Также выяснилось, что студент купил диплом не в университете, а просто заплатил за его написание другим людям. Отмечается, что студент полгода отсутствовал в университет и его уже собирались отчислять, однако Александр сообщил, что зарабатывал деньги в Польше на лечение матери.

— Преподаватели вошли в положение, как-то помогли ему сдать сессию. Горе есть горе, - отметил преподаватель.

Декан факультета физического воспитания и спорта Андрей Чернозуб заявил, что его дипломную работу сейчас проверят на плагиат, потому что возможно там все скопировано с разных источников.

На просьбу журналистов телеканала дать интервью, Ананко попросил материальное вознаграждение в виде пяти тысяч гривен.

— За вознаграждение. Я потрачу ресурсы, потрачу деньги на проезд, время. Для начала пусть будет 4 тысяч гривен. Без денег ничего не будет, - предложил Александр.

Напомним, что в пятницу, 1 марта, в Николаеве студент Черноморского национального университета им. Петра Могилы на вручении диплома заявил, что купил его за 350 долларов. Ранее сообщалось, что декан факультета физического воспитания ЧНУ Андрей Чернозуб написал заявление в Центральный отдел полиции после высказывания студента о купленном дипломе.

При этом, выпускники Черноморского национального университета им. Петра Могилы выступили в защиту учебного заведения и факультета физического воспитания и спорта.