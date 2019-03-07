В США школьник потратил деньги за два года работы в автомастерской на покупку электрической инвалидной коляски для друга

Так, Брэндон Куаллс несколько лет пользовался инвалидной коляской с ручным приводом, которая причиняла ему дискомфорт.

В то же время Таннер в течение двух лет работал неполный рабочий день в местной автомастерской, чтобы купить Брэндону электрическую коляску. Он подарил её парню перед одноклассниками.

«Они зашли и мое лицо просто взорвалось от эмоций. Я плакал везде. Я не могу поверить, что он это сделал для меня», - сказал Брэндон, добавив, что всегда мечтал о такой коляске.

По словам Таннера, Брэндон был действительно хорошим другом и он хотел сделать ему услугу - «я просто чувствовал, что должен это сделать. Брэндон всегда был со мной ». Его мать Колин Кармак рассказала, что не удивлена ​​поступком сына, ведь он всегда был таким - «он всегда думал о других, а не о себе».

На вопросы одноклассников о том, стоит ли его работа такого подарка, он сказал: «Да, 100%».

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