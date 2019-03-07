В Николаеве бригада морской авиации отработали эвакуацию раненных на специальном вертолете

На днях морские авиаторы провели комплексные тренировки с участием пары Ми-14 и вертолета Ка-226.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Кроме отработки летных упражнений, экипажи отработали элемент подъема раненого лица с помощью лебедки и специальных эвакуационных носилок. На этот раз в комплексных тренировках «раненого» играл не манекен, а военнослужащие спасательно-поисковой десантной группы.

После завершения тренировок по эвакуации специалисты подразделения спасательно-поисковой десантной группы совершали еще ночные прыжки с самолета Ан-2, которые они выполнили на отлично.

Отмечается, что вертолет Ка-226, первый официальный полет которого в составе бригады состоялся 8 декабря 2018, используется для санитарных перевозок. Он может транспортировать двух тяжелораненых на носилках в сопровождении медработника.

Отметим, что после того, как Российская Федерация аннексировала Крым, бригада морской авиации Военно-морских сил Украины была передислоцирована в Николаев.

Напомним, что ранее николаевские морпехи отработали десантирование с корабля.