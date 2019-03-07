«Мы ничего никому не забудем», - Зеленский предупредил о готовящейся провокации с установкой его рекламных бигбордов на оккупированных территориях на Донбассе

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что власти готовят против него ряд провокаций, среди которых подготовка уголовных дел и агитация на оккупированной территории Луганской области.

Об этом он сообщил в своём видеообращении.

По его словам, в скором времени на оккупированных территориях хотят установить его бигборды.

«Сейчас, извините, власть уже пробила дно. Во-первых, начали прослушивать мой офис. Во-вторых, регистрируют уголовное производство против меня, против «Квартала» - отмывание каких-то там денег. В-третьих, появилась информация. что специальные люди ищут контакты на территории ЛНР, чтобы там установить бигборды с моим лицом. Я очень рад, что у нашей власти очень много друзей среди террористов», - рассказал Зеленский.

Также он отметил, что на него хотят открыть уголовное производство за якобы наезд на человека 17 лет назад.

«В-четвертых депутат из одной партии из трех букв, я не знаю, что с человеком, может передоз, регистрирует уголовное дело лично против меня. В-пятых, я думаю, что в ближайшее время появится уголовное дело против меня, что я якобы в 2002 году на автомобиле в Черниговской области сбил человека. Люди добрые, это уже совсем предел», - возмутился кандидат в Президенты.

В то же время, Зеленский поблагодарил людей, которые предоставили ему эту информацию и обратился к тем, кто готовит провокации.

«А всем этим г*нометам и фейкерам хочу сказать: Мы все помним. Ничего не забудем. И будет ответ. Будет. Согласно закона»,- отметил он.

Напомним, что ранее возле киевского офиса Зеленского нашли прослушивающую аппаратуру. А глава МВД Аваков подтвердил, что СБУ в Одессе вела слежку за Зеленским.