В Ингульском районе Николаева вместо бывшего ЖЭКа-16 сделают центр админусуг

Об этом в четверг, 7 марта, сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, в ходе заседания исполнительного комитета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

— Сейчас на территории бывшего ЖЭКа, который находится в Ингульском районе, планируется сделать Центр предоставления админуслуг, потому что сейчас люди идут в администрацию, стоят в коридорах, мучаются. Это ненормально, когда ЦПАУ Ингульского района представляет собой 3 кабинета, в которых очереди. В Корабельном районе уже организовали, поэтому в Ингульском и Заводском районе планируем. Еще к этому дополнительные рабочие места, - проинформировал Александр Сенкевич.

Александр Сенкевич Татьяна Шуличенко

В связи с этим, исполком горсовета принял решение внести изменения в Программу экономического и социального развития Николаева на 2018-2020, предусмотрев создание в Ингульскому районе филиала Центра предоставления административных услуг.

Напомним, что летом 2018 года николаевцы вынуждены были стоять в очередях, чтобы решить свои вопросы в районных центрах предоставления административных услуг. Директор ЦПАУ Дмитрий Лазарев пожаловался тогда на нехватку кадров.

Отметим, что подобная ситуация с очередями в центре админуслуг случилась и в июле.