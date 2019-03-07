Подсчитаем пассажиропоток и количество льготников: В Николаеве исполком горсовета согласовал внедрение электронного билета на электротрансе

В четверг, 7 марта, члены исполкома Николаевского городского совета со второго раза согласовали проект решения «О внедрении автоматизированной системы учета оплаты проезда в городе Николаеве».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что на прошлом заседании исполкома, для утверждения данного вопроса не хватило голосов.

Заместитель начальника управления транспортного комплекса Олег Кукса сообщил, что данное решение позволит провести конкурсный отбор организаций, которые будут внедрять в Николаеве электронный билет.

— Это позволит провести публичный конкурс и определить компанию, с которой будет заключен договор по предоставлению услуг, связанных с программным обеспечением, - добавил мэр Александр Сенкевич.

Принцип работы такой системы состоит в следующем: каждый пассажир с помощью карточки оплачивает проезд, валидаторы будут размещены на поручнях, также валидатор будет у водителя - человек дает ему деньги, а водитель с помощью своей карточки оплачивает проезд.Также будут контроллеры, которые будут проверять наличие билетов.

Также членов исполкома интересовали преимущества внедрения электронного билета. По словам Олега Куксы, с помощью такой системы можно легко подсчитать пассажиропоток, а также город сможет узнать конкретное число льготников, на проезд которых из бюджета выделяются деньги.

Городской голова отметил, что процесс внедрения электронного билета является довольно долгим процессом и горожане около года будут еще покупать обычные бумажные билеты на остановках.

— Внедрение электронного билета предполагает введение ограниченного количества поездок для льготников на одно лицо, на один месяц. Фактически имея 40-50 поездок в месяц, человек не сможет 4-8 раз кататься в день и он когда откатает свое количество поездок вынужден будет платить. Это дополнительные средства для предприятия, - подытожил Сенкевич.

После обсуждения данного вопроса, члены исполкома поддержали утверждение электронного билета на электротранспорте.

Напомним, что Николаевское областное территориальное отделение АМКУ обязало Николаевский городской совет отказаться от антиконкурентных договоренностей с Visa по организации системы безналичной оплаты проезда в городском транспорте Николаева и провести конкурсный отбор на заключение соответствующего договора.

Отметим, что 1 июня 2018 года Николаевский горсовет и «Николаевэлектротранс» подписали меморандум с компанией Visa о введении электронного билета.

Ранее в мэрии случайно узнали о договоре «Николаевэлектротранса» с ПриватБанком на покупку валидаторов – ситуацией уже занялся АМКУ.