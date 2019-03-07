НАБУ проводит обыски у семьи Гладковского по факту хищений на «Укроборонпроме»

В четверг, 7 марта, Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски у экс-первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря.

Об этом на брифинге сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

Информация обновляется...

В частности, он отметил, что НАБУ сегодня проводит около 20 обысков, в том числе и по месту проживания Олега и Игоря Гладковских, Виталия Жукова и Андрея Рогозы, которые фигурируют в скандальном расследовании Bihus.Info.

— Сейчас следственные действия продолжаются. Расследования проводятся с самого начала, потому что до этого расследования мы данных, которые содержатся в той же переписке, не имели, - сказал Сытник.

Ранее журналисты программы «Наші гроші» проекта BIHUS.info опубликовали расследование, в ходе которого выяснилось, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь вместе с партнерами организовал в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие. В расследовании журналистов Рогоза фигурирует как подельник Игоря Гладковского и Виталия Жукова. Журналисты показали, что Рогоза занимался черновой работой – поставлял из России фактически металлолом под видом военного оборудования, а Гладковский-младший и Жуков занимались дележом прибыли. 4 марта, Президент Украины Петр Порошенко подписал приказ об увольнении первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Игоря Гладковского.

Отметим, что Гладковский-младший он назвал расследование оборонного скандала фейком и пообещал назвать фамилии людей, которые за этим стоя. Позже он подал в суд на журналиста Дениса Бигуса.