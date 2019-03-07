«Хотели, чтобы мэр извинился»: Возле горсовета Николаева прошел митинг из-за скандала с питанием в школах

Днем в четверг, 7 марта, в Николаеве на Соборной площади прошел пикет в связи со скандалом с поставкой некачественных продуктов питания в школы и детсады Николаева.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

На пикете было около двух десятков людей, большинство из которых пожилого возраста. Один из организаторов данного мероприятия Александр Иваненко заявил, что ранее митинг был запланирован в тот же день, когда и должна была пройти сессия Николаевского городского совета, которую в результате мэр Николаева отменил.

– 7 марта мы выбрали не сами – это сессия горсовета, которая была объявлена за две недели. Две недели мы готовились, ждали от мэра… Теперь вчера вечером сессия отменяется. Всем нашим активистам разослали письма, что митинг отменен в связи с переносом сессии. Провели встречу с родительскими комитетами, им сказали, чтобы они не приходили, иначе будут неприятности на работе, у детей и тому подобное, – сказал он.

Также он добавил, что цель пикета была в том, чтобы власть понесла моральную ответственность, а мэр Николаева Александр Сенкевич извинился перед жителями города за этот скандал. При этом организатор добавил, что акция была предупредительной.

– Самое главное – мы ждали от мэра, который был тогда в отпуске, что он вернется и скажет: «Извините, недосмотрел, не назначил этого человека». Нет ответственности власти. Мы от него ждали всего лишь три слова: «Горожане, извините». В законе о местном самоуправлении предусмотрено прямое обязательство мэра, как представителя исполнительной власти, контроль за питанием наших детей.

– Господин мэр, мы вас на этой площади защищали, а теперь пришло время, когда вы должны ответить: «Извините, горожане, мы примем меры, накажем, и у нас будет питание у детей, как в Америке». Это цель нашей встречи вот здесь.

В конце данного мероприятия желающие подписались под так называемый резолюцией об отставке Сенкевича с должности.

На месте для охраны общественного порядка также присутствовали сотрудники полиции и группа тактико-оперативного реагирования патрульной полиции.

Как известно, 20 февраля полиция провела 135 обысков в Николаеве, Хмельницком и Одессе по делу о присвоении средств при поставках продуктов для питания николаевских школьников. В полиции предполагают, что махинации с продуктами могли провести, чтобы присвоить 7 миллионов гривен из бюджета. После этого, директора коммунально-производственного предприятия по питанию учебных заведений (КОП), где проводили обыски по делу о некачественном питании школьников, Глеба Новоторова с 22 февраля отстраняют от должности на время проведения служебного расследования.

Начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области полковник Александр Анохин заявил, что следственные действия в рамках уголовного производства по факту хищения денежных средств николаевскими чиновниками на поставке продуктов детям проводились еще с 2018 года, и подчеркнул, что действия полиции «были только началом».

После в полиции заявили, что в масле, которое изъяли со складов в Николаеве, доля молочных жиров составляет менее одного процента. Также ранее в Николаеве проверили качество питания в двух садах и школе – работники пищеблоков говорят, что не догадывались о качестве масла.

Также напомним, что ранее николаевская полиция заочно объявила о подозрении причастным к махинациям с детским питанием, среди которых и директор КОПа. В полиции отметили, что местонахождение подозреваемых не установлено, они не выходят на связь и не идут навстречу следствию.