Задержанный за попытку дать взятку кандидату в президенты заявил, что против него устроили провокацию

Тарас Костанчук, задержанный за якобы попытку взятки кандидату в президенты Юрию Тимошенко, утверждает, что против него подготовили провокацию.

Об этом он сказал в обращении, обнародованном на Facebook, передает «Украинская правда».

Как известно, ранее в Киеве ГБР и СБУ задержали подозреваемых, которые пытались дать взятку кандидату в президенты Украины Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться. Задержали двух человек, которые пытались вручить Юрию Тимошенко доллары США в эквиваленте 5 миллионов гривен. Задержанным по подозрению в попытке подкупа кандидата в президенты Украины Юрия Тимошенко является глава «Партии защитников Украины» Тарас Костанчук.

«Никакой сенсации нет. Чтобы вы понимали, была спланированная провокация против меня только для того, чтобы закрыть мне рот», – отметил Костанчук.

Он говорит, что кандидат в президенты вызвал его из отпуска и попросил помощи. Юрий Тимошенко якобы хотел «соскочить с темы» и перестать быть «техническим кандидатом».

«Сказал, что его запугивают, что он боится. Для того, чтобы соскочить с темы, ему надо отдать деньги тем людям, которые внесли за него залог 2,5 миллиона. Попросил у меня эти деньги. Сказал, что точно его убьют, если он не даст эти деньги», – рассказал Костанчук.

Задержанный утверждает, что по просьбе Тимошенко прилетел, «оставив жену на курорте».

«Это все – абсолютно гнилая провокация Администрации президента, выполнена господином Луценко (генпрокурор Юрий Луценко – УП)», – подытожил Констанчук.

В свою очередь, глава «Батьківщини» Юлия Тимошенко заявила, что Президент Украины Петр Порошенко пытается прикрыть скандал с хищениями в оборонке, инициировав скандал с подкупом Юрия Тимошенко за снятие с выборов, пишет Цензор.НЕТ.

«Сам факт выдвижения Администрацией президента, а мы знаем, что это они сделали, моего полного однофамильца и моего тезки – Тимошенко Юрия Владимировича, кандидатом в президенты является унизительной политтехнологией, которая, по моему мнению, ниже достоинства Президента Украины, которая нацелена на то, чтобы люди на избирательном участке ошиблись одной буквой и поставят птичку возле моего однофамильца», - заявила Тимошенко.

Также она обратилась к Президенту Украины, чтобы Юрия Тимошенко, которого она назвала своим клоном, сняли с выборов.

«Если у вас, есть хотя бы остатки чести и достоинства, а также уважение к должности, которую вы занимаете», – сказала она.

«Относительно всех этих событий с тем, что кто-то снимается. Это все напоминает известную американскую кинокомедию, в которой принимают участие Порошенко и Луценко, называется эта кинокомедия «Тупой и еще тупее». Мне очень жаль, что они на этом разыгрывают какой-то сериал. И они думают, что этот сериал с Юрием Тимошенко прикроет весь тот большой коррупционный скандал действующего президента, когда он на родной армии, поставляя непригодные из страны оккупанта запчасти для нашей техники через свой завод "Ленинская кузня", просто отмывал деньги обороны. Чтобы прикрыть этот скандал они инициировали все эти события с моим тезкой», - акцентировала Тимошенко.

Ранее журналисты программы «Наші гроші» проекта BIHUS.info опубликовали расследование, в ходе которого выяснилось, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь вместе с партнерами организовал в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.

В расследовании журналистов Рогоза фигурирует как подельник Игоря Гладковского и Виталия Жукова. Журналисты показали, что Рогоза занимался черновой работой – поставлял из России фактически металлолом под видом военного оборудования, а Гладковский-младший и Жуков занимались дележом прибыли. 4 марта, Президент Украины Петр Порошенко подписал приказ об увольнении первого заместителя секретаряСовета национальной безопасности и обороны Игоря Гладковского.

Отметим, что Гладковский-младший он назвал расследование оборонного скандала фейком и пообещал назвать фамилии людей, которые за этим стоя. Позже он подал в суд на журналиста Дениса Бигуса.