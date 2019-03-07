В России приняли закон, который вводит наказание за публикации, проявляющие неуважение к власти

Фото: Иллюстрация из интернета В РФ депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, который вводит наказание за публикации с явным неуважением к власти в интернете.

Об этом сообщает Медуза.

За документ проголосовали 327 депутатов, против — 40, один воздержался. Теперь Роскомнадзор будет требовать от владельцев сайтов удалить такую информацию в течение суток, в противном случае они будут заблокированы.

Публикация постов, проявляющих неуважение к власти, будет приравнена к мелкому хулиганству. За первую в течение года грозит штраф 30-100 тысяч рублей, за вторую — штраф 100–200 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток, последующие разы — штраф 200–300 тысяч рублей или арест.

Ранее сообщалось, что в Госдуме в первом чтении приняли законопроект об изоляции российского сегмента интернета.