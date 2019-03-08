Андрей Хоменко поздравил женщин с праздником Весны

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Руководитель «Укртрансгаза» Андрей Хоменко поздравил женщин с праздником Весны.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.  

«Уважаемые, любимые, самые нежные и неповторимые наши женщины! Поздравляю вас с праздником Весны, тепла и прекрасного настроения! Желаю, чтобы ваши сердца всегда были наполнены любовью, а ваши глаза всегда сияли огоньками счастья. Пусть близкие люди окружают вас заботой, добротой и поддержкой! Будьте всегда неотразимыми, цените себя, любите и будьте любимы!» - написал он. 

Анатолий Чубаченко

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русскийобщество