Руководитель «Укртрансгаза» Андрей Хоменко поздравил женщин с праздником Весны.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Уважаемые, любимые, самые нежные и неповторимые наши женщины! Поздравляю вас с праздником Весны, тепла и прекрасного настроения! Желаю, чтобы ваши сердца всегда были наполнены любовью, а ваши глаза всегда сияли огоньками счастья. Пусть близкие люди окружают вас заботой, добротой и поддержкой! Будьте всегда неотразимыми, цените себя, любите и будьте любимы!» - написал он.