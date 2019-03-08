Трамп на встрече в Белом доме забыл фамилию гендиректора Apple и назвал его Тим Эппл

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Президент США Дональд Трамп забыл фамилию генерального директора Apple Тима Кука и назвал его «Тим Эппл».

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на «The Verge».

Инцидент произошел на совете при Министерстве труда и занятости в Белом доме, где Тим Кук выступал с докладом. Кук представил программу Everyone Can Code (Все могут программировать) и рассказал о планах ее внедрения в образовательную систему.

- Вы действительно вносите большой вклад в развитие нашей страны. Мы очень это ценим, Тим Эппл, - заявил Трамп.

Напомним, ранее журналисты подсчитали, что Трамп в среднем лжет 22 раза в день.

Вадим Богданов

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русскийобщество