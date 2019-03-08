Трамп на встрече в Белом доме забыл фамилию гендиректора Apple и назвал его Тим Эппл

Президент США Дональд Трамп забыл фамилию генерального директора Apple Тима Кука и назвал его «Тим Эппл».

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на «The Verge».

Инцидент произошел на совете при Министерстве труда и занятости в Белом доме, где Тим Кук выступал с докладом. Кук представил программу Everyone Can Code (Все могут программировать) и рассказал о планах ее внедрения в образовательную систему.

- Вы действительно вносите большой вклад в развитие нашей страны. Мы очень это ценим, Тим Эппл, - заявил Трамп.

Trump just called Apple CEO Tim Cook “Tim Apple” pic.twitter.com/gTHHtjWvc9 — Sean O'Kane (@sokane1) March 6, 2019

Напомним, ранее журналисты подсчитали, что Трамп в среднем лжет 22 раза в день.