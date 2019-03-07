Мы не хотим разочарований

Приезд президента в город Николаев до последнего момента держался в секрете. О том, что гарант будет встречаться с волонтерами, узнали из переписки и очень этому обрадовались: наконец-то можно будет лично сказать слова благодарности и высказать пожелания по улучшению работы на местах. Были сформированы списки. Передали ли их в аппарат президента, не могу знать, скорее всего, местные организаторы не потрудились этого сделать. Сюрпризы начались уже на подходе к месту проведения форума. Полицейские, стоящие в оцеплении, в большинстве своем не скрывали кривых ухмылок. Дальше интереснее: оказалось, что существуют два списка – для стояния на улице, другие – для сидения в зале. Но мы-то этого не знали и волшебно попали на мероприятие. Нам даже удалось проголосовать за понравившийся проект. Мы просто попросили дать нам незаполненные пригласительные. Заходим в почти переполненное помещение, а там…., мать моя женщина, сидит бОльшая часть ватно-настроенного населения. И откуда их таких пригнали? Оказалось, большинство приехало из районов. Кстати, волонтерская встреча была отменена.

Находим места, подбегает организатор мероприятия с пластмассовыми ресницами «а-ля Мальвина» и в грубой форме вопрошает:

- Покажите ваши пригласительные. В каких вы списках?

- По линии волонтерского движения.

- Вас вообще здесь быть не должно, - брызгает ненавистью девица.

- Серьезно? Значит, это недоработка с вашей стороны.

Видимо, выражение наших лиц – четырех фурий перед победным прыжком, повергло Мальвину в шок, она, отскочив на полметра, решила не вступать в конфликт (правильно, кстати сказать, сделала) и повела на балкон в самый последний ряд. Видимость там оказалась отличная, правда слышимость не айс. Нам важно было видеть президента, а не ту шоблу, которая вела переписку в вайбере приблизительно такого содержания:

- Посмотри на него, он же бухой (про Порошенко, когда начался приступ нервного кашля и ни одна падла даже не додумалась подать ему бутылку воды).

Вероятно, по себе люди судили: они могут целыми днями бухать, а потом проводить встречи одну за другой в разных городах и странах, че уж, здоровья вагон у критикующих, не ударивших палец о палец.

Господи, с кем приходится работать президенту? – пролетела мысль в голове. На сцене сидят главы ОТГ, не понимающие всю важность момента, в зале ржущие ватники и те, кто еще два месяца назад говорили о том, что ненавидят президента. А тут, хоп, и на манеже все те же.

Волонтеры помогали армии в тот момент, когда некоторые присутствующие трусливо прятались непонятно где и не проявляли никаких действий. Волонтеры вытащили армию из продуктового и вещевого коллапса, пока государственная система медленно поворачивала в эту сторону. Зато сейчас большинство функционеров поспешили примазаться к верхушке и занять места поудобнее.

К сожалению, истинные патриоты всегда вносили на своих плечах подобных персонажей. Мы думали, что нас минет сия участь, ан нет. В зале не нашлось мест людям, для которых слова: честь, достоинство, любовь к стране звучат не пустыми звуками. Очень жаль, что те, кто сейчас отрабатывают за деньги в АП сделали мероприятие на отцепись (воспитание не позволяет применить более жесткое выражение).

Кто эти люди, купающие президента в теплой информационной ванне и выдающие желаемое за действительное? До каких пор совок будет присутствовать на всех этих массовых мероприятиях? Почему местная власть отгораживается от разумных решений? Вопросов больше, чем ответов на них. У нас свой исторический опыт, но мы учимся анализировать, делать выводы, к сожалению, таких как мы не много.

Больше всего на свете функционеры, прикрываясь системой, хотят, чтобы мы разочаровались во всем.

Сейчас неизвестно где жарче: на линии разграничения, где все более-менее понятно или здесь, где настоящий враг прячется за доброжелательной улыбкой и отсиживается в теплом кресле. Как могут говорящие головы, держащие дулю в кармане вещать нам о государственности, о идентификации, о патриотизме? В эти моменты я прямо готова ржать усиленно в голосину.

Разочарование, уныние доводят до депрессии. Когда силы на исходе, на помощь могут прийти единомышленники. Ведь всегда приятнее работать в коллективе, где тебя поддержат, дадут правильный совет, а не раскритикуют в хлам и посмеются за спиной. Иной раз хочется бросить все, отстраниться, но мы понимаем, что тогда нивелируются все те усилия, которые были приложены ранее. Порой просто не хватает сил еще и на то, чтобы доказывать очевидные вещи. Организовывать общественные движения, как это сделали в США и других странах мира мы готовы, чтобы поддержать тех кандидатов, которые действительно обладают знаниями, умениями, являются в высшей степени порядочными людьми.

Господин президент, больше всего на свете мы боимся разочарований в Вас. Мы понимаем, что приходится работать с теми, кто находится рядом, ибо заменить их некем, а, может, выскочки из устаревшего аппарата умеют филигранно облачать свои мысли в формы? Безусловно, есть и среди представителей партийной школы настоящие профессионалы своего дела. Не будем огульно обвинять всех подряд. Но очень хочется, чтобы Вы услышали еще и голоса настоящих граждан этой страны, их предложения. Развернитесь к ним на 180 градусов (не только ради удачного селфи), дайте шанс высказаться тем, кто на своих плечах поднимал и продолжает поднимать страну с колен по сей день, абсолютно не претендуя на высокие должности. Они могут делать полезные вещи, находясь в своей, созданной ими, зоне ответственности. В последний раз силами наших волонтеров был куплен дрон, резина, аккумуляторы и отправлены в ООС на нулевку. Они мечтают жить в новой стране, стране без глупых функционеров. Но их также не устраивают некоторые молодые люди – организаторы подобных мероприятий, научившиеся смотреть сквозь человека по причине обладания некоторой властью. И да, отсутствие у некоторых сотрудников аппарата определенного опыта в информационной и организаторской сфере помноженное на власть выдает в итоге коктейль из непонимания окружающей действительности. Так возникают параллельные реальности, где вершки свысока глядят на корешки, не понимая, что благодаря корневой системе, они имеют возможность жить.

Короля делает свита. Желаю Вам собрать вокруг себя мудрых, порядочных профессионалов своего дела, а не вестись на заискивания тех, кто всегда при любой власти чувствует себя отлично, выдавая на массы лживую картинку реальности. Иначе по итогу король может оказаться голым.