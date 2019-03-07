В Николаеве рабочий завода разбился на смерть после падения с высоты – его тело вынесли за забор и бросили

В Николаеве в четверг, 7 марта, погиб рабочий, упав с высоты около четырёх метров. Коллеги вынесли его тело на улицу и разошлись по домам.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Около 18:00 на улице Космонавтов, в районе пересечения с проспектом Богоявленским, патрульные обнаружили тело мужчины. Прибывшая следственно-оперативная группа установила личность умершего и выяснила, что смертельные травмы местный житель получил на территории завода, который расположен неподалеку, при осуществлении монтажных работ дымохода одного из складских помещений.

Предварительно известно, что мужчина упал со строительных лесов с высоты около четырех метров, получив производственную травму, несовместимую с жизнью.

Также полицейские узнали, что после падения рабочего его напарники не сообщили о событии ни полиции, ни медикам, а вынесли его тело с территории завода и разошлись по домам.

По данному факту начали уголовное производство по признакам части 2 статьи 271 Уголовного кодекса Украины («Нарушение требований законодательства об охране труда»), предусматривающей наказание от исправительных работ до лишения свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

Отмечается, что продолжаются первоочередные следственные действия, после проведения которых будет дана правовая квалификация действиям каждого из участников события. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине многодетная женщина оставила новорожденного сына на пустыре и он умер.