Парижане требуют ограничить вход на живописную улицу – им надоели толпы шумных инстаграмщиков

В Париже жители улицы Кремье (Rue Crémieux) потребовали у городских властей огородить ее с обеих сторон, чтобы избавиться от пользователей Instagram, для которых эта улица стала популярным местом фото- и видеосъемки.

Об этом пишет сайт «Буквы» со ссылкой на «The Verge».

Так, жители жалуются, что их живописная улица постоянно переполнена туристами по вечерам и в выходные, когда все отдыхают. По их словам, туристы не просто приходят полюбоваться этим местом, но ещё и очень шумят.

- Мы садимся, чтобы поесть, и прямо перед нами люди начинают делать фотографии, рэперы по два часа снимают свои видео прямо под нашими окнами. Также тут проводятся девичники, на которых гости кричат часами. Честно говоря, это утомительно, - рассказал один из местных жителей.

По геолокации «Club Crémieux» в Instagram можно увидеть, что на этой улице действительно постоянно проводятся масштабные флэшмобы, свадебные фотосессии, а некоторые туристы фотографируются в позах йоги прямо возле дверей частных домов. Кроме того, инстаграмщики также приносят реквизит, как будто используют улицу как свою импровизированную студию с предметами, начиная от солнцезащитных очков до кроссовок и даже нижнего белья.

Поэтому жители улицы Кремье дали городским властям время до лета 2019 года на поиск рабочего решения проблемы. Они потребовали установить ворота с обоих концов улицы, и впускать всех желающих только в будние дни и в рабочее время.

Напомним, ранее сообщалось, что на Говерле спасли двух потерявшихся туристов.