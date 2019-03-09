Николаевские морпехи улучшили навыки стрельбы из минометов

Морские пехотинцы минометной батареи отрабатывали практическую стрельбу из минометов с закрытой огневой позиции по неподвижным целям.

Об этом сообщается на Facebook-странице 1-го Феодосийского отдельного батальона морской пехоты.

В ходе проведения занятия, расчет минометной батареи вышел в район огневых позиций, совершил развертывания минометного расчета и нанес огневое поражение по условному противнику. После завершения стрельб, минометные расчеты в соответствии с нормативами свертывания выбыли в район сосредоточения.

Подытоживая упражнения учебных стрельб, определены основные направления дальнейшей подготовки морских пехотинцев. Командир батареи отметил, что с поставленными задачами подразделение справился в полной мере, продемонстрировав высокую точность и оперативность.

Напомним, как более сотни николаевских морпехов отработали прыжки с парашютом с двух транспортных самолетов типа АН-26.