На Шри-Ланке открыли вакансию палача – на нее откликнулись сразу 102 человека

В Шри-Ланке хотят восстановить смертную казнь через повешение после многолетнего перерыва, а правительство разместило вакансию палача.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на «Reuters».

На вакансию откликнулись 102 человека, в том числе один американец. В описании вакансии говорилось, что разыскивается человек с железными нервами и высокими нравственными качествами.

Отмечается, что правительство Шри-Ланки не рассматривает американца на эту должность, поскольку иностранцы не могут работать на государственных должностях.

Решение восстановить смертную казнь было принято в рамках борьбы с проблемой распространения и употребления наркотиков. В 1976 году смертные приговоры за это преступление в Шри-Ланке были заменены на пожизненное заключение. Последний палач уволился в 2014 году, ему так и не пришлось никого казнить. Еще один был нанят в прошлом году, однако так ни разу и не явился на работу.

Напомним, что в Беларуси суд приговорил к расстрелу обвиняемого в убийстве двух девушек.