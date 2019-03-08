НАСА впервые в истории отправит в открытый космос полностью женский экипаж

Энн Макклейн Американское космическое агентство НАСА подтвердило, что запланировало первый в истории выход в открытый космос двух женщин.

Об этом сообщает «Голос Америки».

– В соответствии с намеченными планами, выход 29 марта станет первым выходом в открытый космос, в котором примут участие только женщины, – сообщил представитель НАСА.

Выход в открытый космос астронавтов Энн Макклейн и Кристины Кох будет вторым из трех выходов во время 59-й экспедиции на МКС, которая стартует 14 марта.

Кох является членом 59-й экспедции, а Макклейн входит в нынешний состав экипажа Международной космической станции.

Кроме двух женщин в космосе, еще одна женщина, диспетчер системы управления полетами из Канадского космического агентства Кристен Фаччол, как ожидается, будет находиться за пультом в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне, штат Техас, оказывая поддержку во время семичасового выхода в космос.