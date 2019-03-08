В Киеве и Харькове прошли Марши женщин – им хотели помешать праворадикалы

В Киеве на Михайловской площади начался Марш женщин под лозунгом «Солидарность и разнообразие. Вместе против насилия».

Об этом сообщает «Левый берег».

Фото - "Страна", "Новости Донбасса".

В анонсе мероприятия указано, что цель марша – выразить голос женщин о своих правах.

«Когда-то феминистки завоевали для всех женщин право на то, чтобы считаться человеком. Эта борьба трансформируется и продолжается дальше. Мы выступаем против ультраправого, домашнего, сексуального, экономического и психологического насилия. Мы выступаем против давления и насилия патриархального уклада», - говорится в анонсе.

Участники мероприятия выступают за гендерное равенство, ратификацию Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия по отношению к женщинам и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями (Стамбульская конвенция).

Параллельно на акцию пришли несколько десятков человек, которые придерживаются «традиционных» ценностей. Как сообщает «Громадське», они кричат, что «Феминизм разрушает украинские семьи», «Бог. Родина. Патриархат». Присутствующие принесли с собой флаги, в частности с символикой праворадикального движения «Традиция и порядок». Марш охраняют большое количество полицейских и военнослужащих Нацгвардии. Нескольких человек из «Братства» Дмитрия Корчинского, которые тоже выступили против Марша женщин, задержали.

Кроме того, в Харькове на Сумской улице в пятницу провели Марш женской солидарности по случаю Международного женского дня. Как сообщает UA: Харьков, организаторы к участию в мероприятии заявили около 300 человек. Они прошли по центру города с лозунгами «Место женщины везде», «Бунтуй, кохай, права не віддавай», «Не продавайся за цветы – завтра станешь у плиты», «Хлопців і дівчат гнітить патріархат».

Перед колонной участников Марша женской солидарности собрались представители националистической организации «Фрайкор» с плакатами «Феминизм – болезнь» и «Феминистка – не женщина».