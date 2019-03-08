Престижный киевский вуз уволил преподавателя ботаники, которого студентки обвинили в домогательствах

Ректор Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко Леонид Губерский уволил преподавателя ботаники Петра Романенко. В конце января 40 студентов обвинили его в сексуальных домогательствах. 80 студентов подписали заявление в защиту Романенко. Специальная комиссия десять дней собирала факты и в итоге признала поведение преподавателя неэтичным.

Об этом сообщает «theБабель».

Ректор КНУ им. Т.Г. Шевченко Леонид Губерский 6 марта подписал приказ об увольнении преподавателя кафедры биологии растений УНЦ «Института биологии и медицины» Петра Романенко. В конце января группа студенток во главе со второкурсницей Клементиной Квиндт обвинила Романенко в сексуальных домогательствах и потребовала его увольнения. Тогда же Квиндт опубликовала текст о неэтичном поведении преподавателя на практике в Каневе летом 2018 года. Она писала, что Романенко врывался пьяный в комнату к девушкам после отбоя, рассказывал, как правильно делать куннилингус, трогал девушек на дискотеке.

Часть студентов поддержала Клементину, ей стали писать выпускники, что подобное происходило и в прошлом. Другие же резко осудили активистку, ей приходили сообщения с угрозами.

На 28 января назначили заседание студенческого парламента по поводу Романенко. В последний момент на заседание запретили приходить людям, которые не учатся в УНЦ. Из-за того, что пришли журналисты, этот вопрос не рассматривали. Когда Клементина выбежала к трибуне и заявила: «Я видела, как Романенко, доцент кафедры биологии растений, домогается студенток. Я смогу подтвердить это в суде», глава студпарламента Тарас Войцицкий прервал ее и объявил заседание закрытым. Часть студентов тогда освистали Клементину.

29 января в Красном корпусе КНУ собрали закрытую комиссию из сотрудников КНУ и представителей студенческого самоуправления, которая до 7 февраля должна была собрать свидетельства всех сторон конфликта и рекомендовать ректору – увольнять или не увольнять Романенко.

Все это время Клементина писала в Facebook о непрекращающемся давлении со стороны недоброжелателей. Например, среди студентов пошли слухи о прекращении практики в Каневе, и в этом, по словам девушки, обвиняли ее.

Как рассказал «theБабелю» проректор КНУ им. Т. Г. Шевченко Владимир Бугров, комиссия сочла действия Романенко неэтичными и рекомендовала ректору уволить его.

- Двое людей рассказали о примерах неэтичного поведения Романенко, и ректор прислушался к решению комиссии, - сказал Бугров.

По его словам, практика в Каневе будет продолжаться, но за тем, как студенты проводят там свободное время, теперь будут следить намного жестче.

- Они получали не только знания по ботанике, но еще и учились плавать в Днепре, пить алкоголь и выпивали по шесть бутылок водки, практика теперь будет проходить под более жестким контролем во всем, что касается внеучебной части.

Петр Романенко, по информации проректора, собирается подавать иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации. Клементина Квиндт тоже собирается идти в суд.

Напомним, ранее сообщалось, что девушку-военную, которая обвинила свое руководство в домогательствах, перевели в другую воинскую часть, а ее командира не наказали.