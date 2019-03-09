Порошенко отметил женщин из Николаевщины – награды получили военнослужащие, волонтеры и донор

Президент Украины вручил ряд наград по случаю Международного женского дня ряд, в том числе он отметил и жительниц Николаевской области.

Об этом свидетельствует указ Президента Украины №58/2019.

Президент отметил орденом княгини Ольги III степени командира взвода бригадной артиллерийской группы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, лейтенанта Бирюкову Ольгу Анатольевну; заместителя главы Николаевской областной организации инвалидов войны, Вооруженных Сил и участников боевых действий Бушину Любовь Николаевну и главу благотворительного фонда «Шагаем с заботой» в Новобугском районе Зубову Наталию Анатольевну.

Медаль «За воинскую службу Украине» от Президента получила старший боевой медик 64-го отдельного пушечного артиллерийского дивизиона 406-й отдельной артиллерийской бригады Командования морской пехоты ВМС ВСУ, которая базируется Николаеве, младший сержант Ротар Кристина Ивановна.

А почетное звание «Заслуженный донор Украины» вручили жительнице Николаева Сербуловой Татьяне Николаевне.