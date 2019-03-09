Арсен Мирзоян порадовал очаковских «морских котиков» концертом к Международному женскому дню

В пятницу, 8 марта, известный украинский певец, «стальной голос страны» Арсен Мирзоян приехал в 73-й морской центр специального назначения в Очакове, где поздравил женщин с Международным женским днем.
Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».
«В морском центре служит большое количество женщин-военнослужащих, в том числе и на должностях разведчиков. В ССО все равны», – подписали видео с выступлением Арсена на странице центра в Facebook.
«Сам Арсен в привычной ему легкой манере исполнял свои хиты «Вінні Пух», «Ніч», «Джеральдина» и другие. Не забыл он и о юмористических перепевах песен, которые здорово веселили присутствующих. Стоит отметить, что в этом центре Арсен Мирзоян не впервые – он неоднократно поддерживал своими песнями «морских котиков» как на их базе, так и в зоне АТО», – отмечает издание.