Facebook и Instagram снизят показ аккаунтов, которые пропагандируют отказ от вакцинации

Соцсети Facebook и Instagram не будут показывать в рекомендациях и поиске аккаунты, призывающие отказываться от прививок.

Об этом говорится на сайте Facebook Newsroom.

Facebook снизит рейтинг в ленте новостей для таких страниц и будет отказываться от рекламных объявлений, которые призывают не делать прививки.

Instagram не будет выдавать такой контент по хэштегом и в рекомендациях.

Определять дезинформацию о вакцинации будут с помощью мировых организаций, в частности Всемирной организации здравоохранения и Центров США по контролю и профилактике заболеваний.

Напомним, что ранее в Минздраве заявили, что боты из РФ устроили кампанию против вакцинации в Украине.