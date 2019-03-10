Facebook и Instagram снизят показ аккаунтов, которые пропагандируют отказ от вакцинации

Соцсети Facebook и Instagram не будут показывать в рекомендациях и поиске аккаунты, призывающие отказываться от прививок.
Об этом говорится на сайте Facebook Newsroom.
Facebook снизит рейтинг в ленте новостей для таких страниц и будет отказываться от рекламных объявлений, которые призывают не делать прививки.
Instagram не будет выдавать такой контент по хэштегом и в рекомендациях.
Определять дезинформацию о вакцинации будут с помощью мировых организаций, в частности Всемирной организации здравоохранения и Центров США по контролю и профилактике заболеваний.
Напомним, что ранее в Минздраве заявили, что боты из РФ устроили кампанию против вакцинации в Украине.