Самым старым человеком на Земле стала 116-летняя японка

Японка Канэ Танака, которой сейчас 116 лет, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый ныне живущий человек.

Об этом со ссылкой на The Guardian сообщает «Новое Время».

Согласно имеющимся документам, Канэ Танака родилась 2 января 1903 года, она была седьмым ребенком из восьми детей в семье. Сейчас она живет в префектуре Фукуока на юго-западе Японии. У нее четверо собственных детей и один приемный ребенок.

Прежняя рекордсменка, также японка, Тийо Мияко, умерла в июле 2018 года в возрасте 117 лет. Абсолютный документально зафиксированный рекорд долгожительства принадлежит француженке Жанне-Луизе Кальман, которая дожила до 122 лет.