В США женщина решилась прочитать мелкий текст в конце договора и выиграла 10 тысяч долларов

В штате Джорджия женщина выиграла 10 тысяч долларов исключительно благодаря своей привычке внимательно читать договора о страховании, не брезгуя мелким шрифтом.

Об этом сообщает ВВС.

Выяснилось, что именно мелким шрифтом было написано:

«Если вы это читаете, то вы — один из немногих наших клиентов, кто внимательно читает соглашения».

Далее предлагалось отправить заявку по указанному электронному адресу на получение денег. Получить их должен был тот, кто сделает это раньше всех.

Такое условие компанией было составлено за сутки до того момента как ним пришла 59-летняя Доленан Эндрюс. Она стала первой из 70 клиентов, кто внимательно прочитал документ.

Женщина рассказала Washington Post, что пришла оформить страховку путешествия. Собиралась с друзьями в Лондон. Документ состоял из семи страниц.

Отправив заявку, она вскоре получила звонок от ответственного лица и ее пригласили забрать выигрыш.

«Это был мой счастливый день», — сказала она.

Доленан Эндрюс — школьный учитель в городе Томастон.

Напомним, как в США спустя полгода нашли победителя лотереи, выигравшего 1,6 миллиарда долларов.