Послы Испании, Бельгии и Великобритании в Украине зачитали свои любимые стихи Тараса Шевченко

К 205-й годовщине со дня рождения самого известного украинского поэта Тараса Шевченко его стихи прочитали послы Испании, Бельгии и Великобритании в Украине.

Видео размещено на видеохостинге YouTube.

Дипломаты прочитали любимые стихи украинского поэта на своих родных языках в студии телеканала UATV.

К инициативе также присоединились послы Дании, Литвы, Франции, Словакии, Швеции, Бельгии, Канады и Ирана.

Напомним, в 2016 году посол США в Украине Мари Йованович и другие сотрудники американской дипломатической миссии поздравили украинцев с новогодними и рождественскими праздниками и пожелали веселых праздников, исполнив колядки.