С 576 до 300 грамм: в Северной Кореи снизили дневную норму продпайка

В Северной Корее снизили продовольственный паек до 300 граммов.

Об этом сообщил глава представительства немецкой гуманитарной организации Deutsche Welthungerhilfe в КНДР Ларс Дюеркоп передает Deutsche Welle.

Дюеркоп констатировал катастрофическую нехватку продовольствия в Северной Корее вследствие рекордного неурожая 2018 года, вызванного наводнением и сильной жарой.

В связи с чрезвычайной ситуацией власти КНДР сокращают суточный продовольственный паек для людей с 576 до 300 граммов. Паек состоит из зерновых, кукурузы и картофеля.

По словам Дюеркопа, дети, женщины и старики освобождены от этого ограничения. Он добавил, что те, у кого есть деньги, могут купить другие продукты на небольших рынках.

Напомним, как Северная Корея провозгласила себя «бастионом прав человека».