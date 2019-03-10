«Для меня безопасность украинцев – прежде всего»: Президент Порошенко подчеркивает важность развития украинской ракетной программы

Во время выступления на Совете регионального развития Черкасской области Глава государства отметил важность развития украинского ракетостроения и достижений украинских ракетчиков за последние пять лет.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Символом изменений может быть наша ракетная программа», - отметил Президент и подчеркнул, что «за 27 лет ничего не делалось».

Глава государства подчеркнул, что за последние пять лет значительно возросла эффективность использования украинских ПТРК, прошли испытания и приняты на вооружение новые ракетные комплексы, в частности ракета «Нептун», ракетные комплексы высокой точности «Ольха».

«Надеюсь, в ближайшие недели наглядно продемонстрируем обществу ее успехи. Не волнуйтесь, речь идет лишь об испытаниях и обучение », - отметил Глава государства.

Президент также сообщил, что на последнем заседании Совета нацбезопасности и обороны, которая была посвящена реформированию оборонпрому, был поднят вопрос о дополнительных возможностях Украины в связи с тем, что «Россия де-факто разрушила Договор о ракетах средней и меньшей дальности, а США юридически вышли из него ».

«Мы тоже лишились определенных ограничений и определенных обязательств, которых придерживались раньше», - подчеркнул Глава государства.

«Нас больше не связывают никакие ограничения по дальности полета наших ракет, ни по их мощности. И пусть враг об этом знает. Нам нужно высокоточное ракетное оружие. Повторять ошибки Будапештского меморандума мы больше не собираемся. Высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия, способное поражать цели далеко в тылу врага, который оккупировал наше государство. Это сделает агрессора сдержанным, а нашу оборону - надежной. Для меня безопасность украинцев - превыше всего», - подчеркнул Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины.

«Когда мы укрепили наши Вооруженные Силы и их способность реагировать на любые угрозы, я, как Президент и Верховный Главнокомандующий ВСУ, выхожу исключительно с оборонного контекста. Мы не стремимся, не хотим и не будет ноги украинского солдата на чужой земле. Но свою землю мы точно никому не отдадим », - сказал глава государства.