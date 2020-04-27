У маленького николаевца диагностировали лимфобластный лейкоз – родные просят о помощи

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У десятилетнего николаевца Тимура врачи диагностировали острый лимфобластный лейкоз, на лечение нужна большая сумма денег.

Об этом изданию «Преступности.НЕТ» сообщили друзья семьи мальчика.

Родственники и друзья семьи просят финансовой помощи для лечения и поддержания жизни Тимура.

«Врачи полтора года не могли поставить диагноз. Сейчас нам стали известны первые результаты. У Тимура острый лимфобластный лейкоз. Для лечения и поддержания Тимура сейчас понадобятся крупные суммы, прошу вас, для нас эти 10, 20, 50 гривен роли не сыграют, а ребенку они спасут жизнь«, - пишут друзья семьи Тимура.

Номер карты мамы Тимура: 5168 7573 5412 9134 Приват.

Получатель: Игнатченко Ю.В.

Юлия Акимова

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русскийобщество