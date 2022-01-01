В подземных хранилищах Украины на период января 13,5 миллиардов кубометров газа

В январе 2022 года Украина вошла с запасами природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) 13 миллиардов 517,3 миллионов кубометров.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«С начала 2 октября отопительного сезона до 31 декабря 2021 года запасы в ПХГ снизились на 27,7% (на 5 миллиардов 182,8 миллионов кубически метров). В частности, в октябре запасы газа в хранилищах снизились на 687,2 миллионов кубометров (среднесуточный отбор – 22,2 миллионов кубометров), в ноябре – на 1 миллиард 984,1 миллионов кубометров (66,1 миллионов кубометров/сутки), в декабре – на 2 миллиарда 511,3 миллионов кубометров (81 миллионов кубометров/сутки)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что отбор газа в декабре 2021 года на 9% ниже, чем в декабре-2020 (2,76 миллиардов кубометров). Максимальный суточный отбор в прошлом месяце составил 113,8 миллионов кубометров (23 декабря), минимальный – 59,9 миллионов кубометров (3 декабря). За последнюю неделю 25-31 декабря среднесуточный отбор из хранилищ составил 96,8 миллионов кубометров.

Напомним, Кабинет министров ограничил наценку при поставке природного газа производителям продуктов питания, которые имеют существенную социальную значимость.