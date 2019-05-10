Отели, музеи, дома и даже тюрьма: На острове Бокас-дель-Торо построили экодеревню из пластиковых бутылок

Канадский предприниматель Робер Безо собрал более миллиона бутылок и построил из них на Панаме настоящую деревню.

Об этом сообщает журнал «AD Magazine».

Несколько лет назад Робер приехал из Монреаля на Бокас-дель-Торо (группа островов в Карибском море, принадлежит Панаме) и поразился количеству пластикового мусора. Вместе с добровольцами он очистил остров от отходов и решил создать экологический проект. За полтора года было собрано более миллиона бутылок, и все они были направлены на строительство пластиковой деревни.

Здесь появились замок, тюрьма и еще множество сооружений, которые можно арендовать. Гости острова, приехав сюда в отпуск, смогут узнать больше о переработке отходов. Кроме отелей здесь располагаются музеи, образовательные центры, экодома, которые выставлены на продажу.

Таким образом, Робер Безо хочет показать людям, что пластиковые отходы действительно могут быть полезны, например, для строительства временного укрытия после бедствий, бассейнов, дорог, ферм для животных и многого другого.

«Число людей на планете возросло до 7,3 миллиарда. Если каждый из нас будет пить только одну бутылку в день, то в конце года получится 2,6 триллиона бутылок. Где они? Куда они идут? Многие страны еще не осознали, что происходит с планетой и то, с какой проблемой мы сталкиваемся», - говорит Безо.





Напомним, как в Николаеве прошел эко-фестиваль «Батарейка на утиль». Организаторы акции ставили перед собой цель – очистить город от экотоксичных отходов, которыми являются использованные батарейки.