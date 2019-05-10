Британский телеканал ВВС уволили своего ведущего за твит о королевском младенце в образе шимпанзе

Британская телерадиовещательная корпорация BBC уволила ведущего Дэнни Бейкера за твит, в котором он сравнил новорожденного сына британского принца Гарри и его жены Меган Маркл с шимпанзе.

Об этом ведущий сам сообщил в своем Twitter.

«Только что уволили с BBC Radio 5 Live», - написал 61-летний Бейкер.

Накануне ведущий разместил твит, который сейчас уже удален, с надписью «Королевское младенец покидает больницу», и опубликовал в него черно-белое фото, на котором изображена пара, держащая за руку одето шимпанзе.

BBC обвинила ведущего в насмешках над расовой принадлежностью герцогини Меган, отметив, что его твит противоречит ценностям, которые пытается воплощать вещатель.

«Дэнни блестящий ведущий, но больше он не будет вести еженедельное шоу», - заявили в компании.

В среду герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган впервые показали публике своего первенца. Они решили назвать его Арчи Харрисон Маунтбэттен-Виндзор.