За НАТО, против геноцида и Путин ху*ло: В Грузии в День победы одновременно прошли несколько акций

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В Грузии на 9 мая прошли сразу четыре акции, среди которых были две акции «Бессмертный полк» и антисоветские «Putin Khuylo».

Об этом сообщает «Обозреватель».

В Telegram-канале пользователь Николай Левшиц отметил, что на антипутинском мероприятии участники несли фото убитого Арчила Татунашвили и «НАТО наш выбор».

Еще одна акция проходила под лозунгом «Нет геноциду!». Активисты вышли с фотографиями убитых после революции грузин.

Представителей «Бессмертного полка», которые пришли с портретами Иосифа Сталина и плакатами в поддержку сближения с Россией, в парк Ваке не пропустила полиция, потому что, по грузинским законам, советские символы запрещены. 

 

В парке Ваке участников «Бессмертного полка» встретили контракцией несколько десятков человек, которые стали кричать им вслед «Позор!».

«Вся эта акция «Бессмертного полка» - это проявление так называемой мягкой силы со стороны России», - сказал корреспонденту ТАСС участник контракции Давид Небиеридзе.

Сотрудники полиции в парке Ваке задержали четырех участников контракции, которые пытались ворваться в колонну «Бессмертного полка» и помешать шествию. Они обвиняются в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Еще один человек был задержан за то, что пронес в парк флаг СССР, который запрещен. По данным МВД, все задержанные сейчас находятся на свободе, а материалы переданы в суд.

Напомним, что в Днепре и Харькове во время акции «Бессмертный полк» произошли провокации.

Julia Davudenko

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русскийобщество