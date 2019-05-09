За НАТО, против геноцида и Путин ху*ло: В Грузии в День победы одновременно прошли несколько акций

В Грузии на 9 мая прошли сразу четыре акции, среди которых были две акции «Бессмертный полк» и антисоветские «Putin Khuylo».

Об этом сообщает «Обозреватель».

В Telegram-канале пользователь Николай Левшиц отметил, что на антипутинском мероприятии участники несли фото убитого Арчила Татунашвили и «НАТО наш выбор».

Еще одна акция проходила под лозунгом «Нет геноциду!». Активисты вышли с фотографиями убитых после революции грузин.

А вот и "Бессмертный полк" - 30 человек. Рядом - акции под лозунгами "Путин хуйло", "Грузия свободна", "Не празднуем геноцид". pic.twitter.com/AbohPYy0QV — Грани.Ру (@GraniTweet) 9 мая 2019 г.

Представителей «Бессмертного полка», которые пришли с портретами Иосифа Сталина и плакатами в поддержку сближения с Россией, в парк Ваке не пропустила полиция, потому что, по грузинским законам, советские символы запрещены.

Тбилиси. Стычек пока нет. Участники двух акций - против Путина и памяти жертв сталинизма - вместе скандируют "Путин хуйло", "Грузия свободна". А вот этих в парк Ваке полиция не пускает - советские символы запрещены. pic.twitter.com/j4AZ3CacNq — Грани.Ру (@GraniTweet) 9 мая 2019 г.

В парке Ваке участников «Бессмертного полка» встретили контракцией несколько десятков человек, которые стали кричать им вслед «Позор!».

«Вся эта акция «Бессмертного полка» - это проявление так называемой мягкой силы со стороны России», - сказал корреспонденту ТАСС участник контракции Давид Небиеридзе.

Сотрудники полиции в парке Ваке задержали четырех участников контракции, которые пытались ворваться в колонну «Бессмертного полка» и помешать шествию. Они обвиняются в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Еще один человек был задержан за то, что пронес в парк флаг СССР, который запрещен. По данным МВД, все задержанные сейчас находятся на свободе, а материалы переданы в суд.

Напомним, что в Днепре и Харькове во время акции «Бессмертный полк» произошли провокации.