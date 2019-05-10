«Ночевать негде, кушать нечего»: В аэропорту Кракова сняли с рейса 200 украинцев, среди них 10 николаевцев

В аэропорту Кракова(Польша) около 200 человек не могут вылететь в Украину по причине забастовки авиадиспетчеров во Франции. Среди пассажиров, ставших заложниками ситуации, десять николаевцев.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили жители Николаева, которых сняли с рейса.

– Нас продержали три часа в самолете, а потом сняли с рейса. Сказали, что завтра в 11 мы будем лететь, но сейчас оставили 200 человек просто на улице, - рассказал один из пассажиров.

По его словам, среди пассажиров, которые не могут вылететь из аэропорта Кракова много семей с детьми.

– Сняли с рейса, потому что у компании Ryanair забастовка в Париже. Мы вот сидим сейчас в Кракове и нас компания Ryanair бортует и говорит: «Идите куда хотите, завтра придете к 9 утра и что-то решим с вашими билетами». Ночевать негде, кушать нечего. В общем, все плохо, - добавила жительница Николаева, которая также не смогла вовремя вылететь из польского аэропорта.

По словам пассажиров, на данный момент они находятся под дверями авиаперевозчика, так как им некуда идти.

Стоит отметить, что сайт avianews.com 8 мая сообщал о том, что авиакомпании предупредили о возможной отмене или задержке рейсов в связи с забастовкой диспетчеров во Франции. Планировалось, что она продлится три дня: с 17:00 UTC (+3 часа по Киеву) 8 мая по 04:00 10 мая и пройдет в рамках национального призыва к забастовке, инициированной профсоюзами страны. Тогда лоу-кост Ryanair заявил, что «в случае изменения расписания или отмены рейсов проинформирует своих пассажиров с помощью SMS или писем на электронную почту».

«Поскольку забастовка диспетчеров относится к форс-мажорам, пассажиры не могут рассчитывать на компенсацию, положенную при отмене или длительной задержке рейсов согласно правилам Евросоюза. Одновременно с этим, на путешественников все равно распространяется действие статей правил о заботе. Они предусматривают, что авиакомпания обязана предоставить напитки и питание, а также гостиницу в случае длительной задержки. Также пассажир может претендовать на бесплатный возврат авиабилета или перенос вылета на другую дату без оплаты штрафных санкций», - отмечает издание.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Запорожье около 100 туристов почти сутки ждали вылета в Турцию