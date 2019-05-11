На картине известного нидерландского художника нашли закрашенное изображение Амура

Реставраторы обнаружили на картине «Девушка, читающая письмо у открытого окна» известного нидерландского художника Яна Вермеера закрашенное изображение Амура.

Об этом пишет Громадське, ссылаясь на The Art Newspaper.

Как выяснилось, купидона удалось увидеть еще 40 лет назад с помощью рентгена, но тогда ученые предположили, что Вермеер сам его закрасил.

Впоследствии ученые провели лабораторные исследования, которые установили, что краску на изображение Купидона нанесли спустя примерно 10 лет после завершения полотна. Это дало им основания считать, что Амура закрасил кто-то другой, а не автор картины.

Кроме того, было заметно, что краска была нанесена поверх лака, который уже был загрязнен пылью. Также реставраторы выяснили, что верхний слой краски значительно темнее цвета, который использовал Вермеер.

По словам старшего реставратора Галереи старых мастеров в Дрездене Уты Нейдхардт, планируется воссоздать оригинальное изображение Купидона, стерев нанесенную краску. Она отметила, что это одно из самых сенсационных открытий в ее карьере, ведь обнаруженный Купидон придает картине новый смысл: он означает, что изображенная девушка думала о любви.

Ранее сообщалось, что картину Нельсона Манделы, которую он нарисовал в тюрьме, продали на аукционе за $112 тысяч.