В Николаевском морском порту отметили День Победы во Второй мировой войне

В среду, 8 мая, по инициативе Николаевского филиала государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» (администрации Николаевского морского порта) и Николаевского морского торгового порта, состоялись торжественные мероприятия посвященные 74-й годовщине Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

«Десятки миллионов смертей и искалеченных судеб - такой страшной ценой в истории человечества в мире восстановился мир в 1945-м году. Этот День Победы для Николаевского морского порта особенно важен, ведь именно из порта началось освобождение города Николаева от вражеских захватчиков и первые шаги к победе», – говорится в сообщении.

В торжествах по чествованию памяти погибших приняли участие Народный депутат Украины Борис Козырь, Глава администрации Заводского района Виктор Дмитрук, руководство администрации Николаевского морского порта и Николаевского морского торгового порта, участники боевых действий, ветераны, родственники, а также работники портовой отрасли, стивидорных компаний пограничники и все небезразличные горожане.

Участники мероприятия вместе со знаменосцами, под музыку военных лет в исполнении оркестра Национальной гвардии Украины в/ч 3039, прошли торжественным шествием от здания администрации Николаевского морского порта к памятнику Героев-солдат.

Начальник администрации Николаевского морского порта Олег Проточенко поздравил всех присутствующих с праздником, выразив благодарность всем тем, чьи отвага, мужество и стойкость приближали Победу, тем кто, пережив голод и разруху, самоотверженным трудом возрождал Славу нашей страны.

«Портовики уважают и в дальнейшем уважать память об этом важном событии, о Великой Победе, эхо которой должно передаваться из поколения в поколение. Желаю ветеранам и всем присутствующим крепкого здоровья, мирного неба над головой, семейного уюта и тепла», - отметил Олег Проточенко.

Выразили в своих речах безграничную благодарность ветеранам, которые защищали нашу Родину на полях сражений и восстанавливали ее из руин приглашены Борис Козырь и Виктор Дмитрук.

К слову пригласили ветеранов Второй мировой войны голов ассоциации ветеранов-подводников Василия Левшунова и областной организации ветеранов Украины Тимофея Борецкого, которые прошли трудные годы титанической битвы нашего народа. Они призвали всех быть человечными и внимательными, чтобы не допустить повторения ужасов 1939-1945 годов.

Для чествования памяти погибших воинов протоиереем Валерием Николаевской епархии Украинской православной церкви был совершен молебен.

По традиции, коллектив учителей и учеников Николаевской школы № 43, которые с гордостью несут имя Константина Ольшанского, поздравили всех своими тематическими номерами на военную тематику.

Все присутствующие, с чувством глубокой благодарности за Победу, почтили память погибших в годы Второй мировой войны минутой молчания и возложили цветы к памятнику погибшим портовикам.

После торжественной части гостей ждала настоящая полевая кухня с вкусной кашей, веселым баянистом и песнями военных лет.