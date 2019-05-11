На Николаевщине мужчина наткнулся на артснаряд времен прошлых войн – пиротехники уничтожили боеприпас

В пятницу, 10 мая, в Баштанском районе спасатели уничтожили артиллерийский снаряд времен прошлых войн.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения путем контролируемого подрыва уничтожила артиллерийский снаряд калибром 75 мм времен прошлых войн.

На опасную находку 9 мая наткнулся мужчина во время объезда фермерских угодий на открытой территории села Зеленый Яр.

«Уважаемые жители и гости нашего края! Так называемые «отголоски» войны звучат еще и сегодня. Так, во время проведения земляных работ, поиска металлолома или даже обычной прогулки в лесу, у воды граждане находят артиллерийские снаряды, минометные, противотанковые мины, ручные гранаты и тому подобное. Помните, в случае обнаружения предмета, внешне похожего на боеприпас, немедленно сообщите спасателям по номеру 101 или сотрудникам полиции - 102. Ограничьте к месту доступ посторонних лиц, особенно - детей», - обратились в Госслужбе.