Из-за изменений в законодательстве перенесли конкурс на главврача Николаевского онкодиспансера

В Николаевской областной государственной администрации перенесли запланированный на 10 мая конкурс на должность главврача Николаевского онкодиспансера.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в управлении здравоохранения Николаевской ОГА.

Так, в облздраве обратили внимание на то, что 31 октября 2018 года был принят приказ МОЗ №1977 «О внесении вклада в доверие к качественным характеристикам профессий работников». В нём указывается, что после реформы назначаются не главврачи, а директор и меддиректор.

Таким образом, те главврачи, с которыми были заключены договора до 1 января 2019 года, продолжают работать, а как заключать их с новыми - пока неизвестно. В итоге конкурс перенесли до получения разъяснений из Минздрава.

«Вместе с тем, в рамках реформирования медицинской отрасли предусмотрено преобразование учреждений вторичного (специализированного) и третичного (высокоспециализированного) учреждений здравоохранения с коммунальных учреждений на коммунальные некоммерческие предприятия и изменение должности с главного врача на директора. Одним из обязательных шагов на пути к превращению заведения с КЗ на КП / КНП является принятие решения на сессии областного совета», - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на участие в конкурсе на эту должность подались экс-главврач онкодиспансера Михаил Терзийский и нынешний и.о. главврача больницы Максим Безносенко, сын экс-главврача Петра Безносенко.

Михаил Терзийский Максим Безносенко (фото: Facebook)

Михаила Терзийского назначили главврачом Николаевского областного онкодиспансера в октябре 2013 года. До этого медучреждение возглавлял Петр Безносенко. В марте 2013 года облсовет отказался продлевать ему контракт.

Ранее сообщалось, что в Николаевском онкодиспансере рассказали планах на 2019 год.

В марте 2018 года николаевец Сергей Савченко заявил, что прождал в приемном отделении Николаевского областного онкологического диспансера 40 минут, пока медперсонал выбирал лак для ногтей. После этого работница, которую в этом уличили, написала заявление на увольнение.

Кроме того депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко в 2016 году заявляла о процветании коррупции в областном онкологическом диспансере. По ее словам, неизвестно, каким образом используются средства государственного и областного бюджетов, которые выделяются на бесплатные лекарства, а тем временем с людей за один сеанс берут по 7-9 тысяч гривен.

А депутат облсовета Петр Паламарюк обращался к главе облсовета Виктории Москаленко с просьбой предпринять меры для разрешения сложившейся коррупционной ситуации в областном онкологическом диспансере, источником которой он назвал главного врача диспансера Михаила Терзийского.