Глава Amazon представил прототип аппарата для высадки на Луну

Об этом сообщает Громадське, ссылаясь на BBC.

Беспилотный Blue Moon будет оснащен ракетным двигателем BE-7. Аппарат должен доставить на спутник Земли научные принадлежности, спутники и вездеходы. Для его запуска используют такое количество топлива, которое позволит долететь от Земли до Луны.

«Настало время вернуться на Луну, на этот раз - чтобы там остаться», — сказал Безос на презентации проекта в Вашингтоне.

Вместе с топливом аппарат весит 33 тысяч фунтов, взлетая с Земли, и его вес уменьшится до 7 тысяч, когда он будет садиться на Луну.

Blue Origin is building the infrastructure needed to unleash the next generation of dreamers. I met these young people today, and the future is in great hands. #BlueMoon @clubforfuture pic.twitter.com/F2zPM5PngM — Jeff Bezos (@JeffBezos) 9 мая 2019 г.

Blue Moon должен сесть на южный полюс Луны, в кратерах которого нашли лед. Полученную из этого льда воду можно использовать для производства водорода, который может в дальнейшем подпитывать космический аппарат для полетов через Солнечную систему.

Как известно, в начале марта Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что собирается вернуть американских астронавтов на Луну до 2024 года. В своем выступлении Безос отметил, что может уложиться в сроки Трампа, но только благодаря тому, что его компания Blue Origin начала работать над аппаратом в 2016 году.

Напомним, ранее Безос заявил, что признался, что ему сложнее придумать, как потратить деньги, чем как их заработать. После основатель Amazon развелся со своей женой - она получила 4% акций и попадёт в тройку самых богатых женщин мира.