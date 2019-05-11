Высший совет правосудия снова на полгода отстранил судью из Южноукраинска – теперь с лишением доплат к зарплате и прохождением курсов судейской этики

Судья Елена Волкова Высший совет правосудия на шесть месяцев отстранил от должности судью Южноукраинского городского суда Николаевской области Елену Волкову.

Об этом свидетельствует соответствующее решение ВСП.

В документе указано, что решением Первой дисциплинарной палаты ВСП от 28 сентября 2018 года Волкову привлекли к дисциплинарной ответственности и применили к ней взыскание в виде представления об увольнении с должности.

После этого судья вместе со своим адвокатом направили жалобы в ВСП на это решение, в связи с чем 26 февраля совет изменил это решение на дисциплинарное взыскание в виде отстранения от должности на шесть месяцев с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи и обязательным направлением Волковой в Национальную школу судей Украины для прохождения курса повышения квалификации.

Соответствующее решение Высший совет правосудия принял 18 апреля текущего года. После прохождения курсов повышения квалификации судье необходимо будет пройти квалификационное оценивание для подтверждения способности совершать правосудие.

Напомним, что ранее Волкову также временно отстраняли от должности в связи с тем, что в отношении нее по жалобам работников аппарата Южноукраинского суда, главы Южноукраинского суда Александра Савина, экс-главы того же суда Падалки, а также экс-главы Апелляционного суда Николаевской области Александра Ржепецкого были открыты дисциплинарные дела.