«Закупки под угрозой срыва»: Гриневич возмутилась, что в Николаевской области все еще не распределили субвенцию на оборудование в школы

Фото из открытых источников Николаевская и Житомирская области несмотря на заверения выполнить распределение бюджетных средств на приобретения оборудования для реализации программы «Новая украинская школа» в апреле, еще этого не сделали.

Об этом заявила Министр образования и науки Лилия Гриневич в пятницу, 10 мая, во время Всеукраинского совещания образовательных управленцев о начале подготовки к следующему 2019-2020 учебному году, сообщает пресс-служба министерства.

«Мы поверили на слово. Часть выполнила обещанное, часть - нет. Николаевская и Житомирская области - единственные, в которых до сих пор не осуществлено распределение, и сегодня там закупки на Новую украинскую школу находятся под более чем реальной угрозой срыва», - отметила Лилия Гриневич.

Она подчеркнула, что горький опыт прошлого года, если не все оборудование поступило в школы вовремя, не может повториться, поэтому люди должны знать, какие областные советы до сих пор не распределили средства.

Руководители управлений образования обоих регионов отметили, что в каждой из областей сессии областных советов не собирались еще с декабря месяца. В то же время проекты распределения уже готовы и представлены депутатам областных советов.

«Уважаемые коллеги, мы все хорошо знаем, как ложка дегтя портит бочку меда. Даже если в одной области не будут осуществлены закупки вовремя, пострадает работа всех нас, ведь это уже не полностью сделанная работа», - добавила министр.

Лилия Гриневич подчеркнула, что МОН свою работу над ошибками сделало - правительство отдало деньги из центрального бюджета на 2 месяца раньше - еще в феврале. Сейчас работа по областными советами и управлениями образования.

Напомним, что ранее в пресс-службе Николаевского областного совета заявили, что за год на опорные школы Витовского района из областного бюджета выделили 17 миллионов гривен.