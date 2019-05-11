В николаевском аэропорту провели пожарные учения с «возгоранием» судна и эвакуацией «пострадавших»

В пятницу, 10 мая, на территории коммунального предприятия «Николаевской международный аэропорт» прошли пожарные учения.

Об этом на своей странице в Facebook написал директор аэропорта Федор Барна.

Администрация Николаевского международного аэропорта с участием 1-й Государственной пожарной-спасательной части Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области инициировали, организовали и провели тренировки с отработкой действий аварийно-спасательной команды на случай возникновения аварийных ситуаций на территории КП.

Как пишет Барна, целью учений было определить уровень готовности и оснащенности аварийно-спасательной команды предприятия к действиям в случае возникновения авиационного происшествия в аэропорту, отработать организацию взаимодействия и действия оперативных служб аэропорта.

«По тактическому замыслу на аэродроме «Николаев» возникла аварийная ситуация на воздушном судне, после чего проведено оповещение и сбор аварийно-спасательной команды (далее - АРК), поставленные задачи подразделениям, входящим в состав АРК и определен порядок привлечения сил и средств к ликвидации условной авиационного происшествия», – написал директор аэропорта.

Во время тренировок было применено специальное оборудование и инструмент для аварийно-спасательных работ, а практически отработаны: тушение пожара на воздушном судне, эвакуация пострадавших, развертывание полевого медицинского госпиталя, предоставление пострадавшим первой медицинской помощи, способы и средства эвакуации воздушного судна, потерявшего способность самостоятельно двигаться.

По результатам тренировок проведено подведение итогов и определены приоритетные направления и задачи Николаевского аэропорта в сфере аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения полетов. Кроме этого, Барна отметил, что в ближайшее время планируется приобрести современный автомобиль аэродромного пожаротушения, который обеспечит необходимый высокий уровень пожарной защиты.

Напомним, что подобные учения на территории Николаевского международного аэропорта прошли в мае 2018 года.

Также ранее сообщалось, что в августе 2018 года КП «Николаевский международный аэропорт» объявил торги на сумму в 10 миллионов гривен на закупку аэродромного пожарного автомобиля.