В Николаеве задержали гражданина Азербайджана, незаконного пребывающего в стране – теперь он проведет полгода в спецучреждении

4 мая в Николаеве задержали мужчину, который незаконно пребывал на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба управления Государственной миграционной службы в Николаевской области.

Сотрудниками отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Главного управления Нацполиции в Николаевской области обнаружили и доставили в Заводский отдел миграционного службы гражданина Азербайджанской Республики, который прибыл в Украину 3 июня 2015 года и в настоящее время нелегально находится на территории Украины без каких-либо разрешающих документов.

«Согласно части 1 статьи 289 Кодекса административного судопроизводство Украины это является основанием для задержания и помещения в пункт временного пребывания иностранцев с целью идентификации и обеспечения дальнейшего принудительного выдворения за пределы Украины», – говорится в сообщении.

8 мая года Заводским отделом управления миграционной службы было принято решение о задержании на 72 часа с целью помещения в «Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине» и представление административного иска в суд о помещении в учреждение с целью идентификации и обеспечения последующего выдворения за пределы Украины.

10 мая решением Вознесенского горрайонного суда в Николаевской области в отношении гражданина Азербайджанской Республики, было принято решение о помещении в пункт временного пребывания сроком на шесть месяцев с целью идентификации и обеспечения последующего выдворения за пределы Украины.

Напомним, что ранее в Николаевской области оштрафовали и обязали покинуть страну гражданку Азербайджана, которая два года незаконно находилась в Украине.