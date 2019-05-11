«Система работает», – в Николаеве показали, как камеры наблюдения фиксируют нарушителей скорости

В Николаеве показали, как при помощи специальной камеры видеонаблюдения, подключенной к городской системе «Безопасный город», зафиксировали нарушителя скоростного режима

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор КП «Городской информационно-вычислительный центр» Евгений Богаченко.

«Но электронная система штука без эмоций, она тихо и уверенно начала работать. На сегодня система работает и оказывает первую информацию. Благодаря ее работе мы можем уверенно утверждать, что обычный легковой автомобиль народной марки CHEVROLET AVEO 2005 года выпуска достаточно уверенно едет 100 км в час. А теперь можно и подискутировать с классических вопросов: «Да он осторожно», «Да уж дорога пустая, он никому не мешал», «Ну он же никого не сбил», – написал Богаченко.

Как сообщали в отделе информационного обеспечения департамента городского головы, в Николаеве запустили пилотный проект автоматической видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Тестовый комплекс фиксации нарушений «Каскад» от производителя ООО «Украинская системные инновации» планировали установить на одной из самых аварийно опасных участков городских магистралей – на проспекте Центральном, пересечение с улицей Шоссейной.

Напомним, как ранее в Николаеве патрульные с помощью камер системы «Безопасный город» начали выявлять автомобилистов-нарушителей.