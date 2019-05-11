«В этом году ОТГ Николаевщины используют на формирование собственной инфраструктуры ₴81 миллион. Субвенция уже распределена», – Александр Кушнир

На формирование инфраструктуры ОТГ в 2019 году общины области получили из государственного бюджета 81 миллион гривен субвенции. Средства распределены между бюджетами 29 ОТГ пропорционально их площадям и населению.
Об этом стало известно в субботу, 11 мая, в ходе совещания под руководством заместителя главы Николаевской областной государственной администрации Александра Кушнира, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.
«Пообщались в видеорежиме с председателями объединенных территориальных общин Николаевщины. Обсудили программы, реализуемые их выполнения, положение дел в общинах. Особое внимание обратил на проекты, которые жители определяют первоочередными в реализации за средства государственного бюджета на формирование инфраструктуры ОТГ. Отметил, что до 24 июня должны согласовать проекты в Минрегионе, чтобы своевременно реализовать», - прокомментировал Александр Кушнир.
Заместитель главы акцентировал, что в первую очередь должны реализовываться те задачи, которые вошли в Планы перспективного развития территорий.
«Со своей стороны облгосадминистрация, как и всегда, будет оказывать поддержку и сопровождение в вопросах подготовки проектных заявок и освоения инфраструктурной субвенции», - отметил Александр Кушнир.
При этом он отметил, что за три последних года на Николаевщине за счет вышеупомянутой субвенции реализовано почти три сотни проектов.
«Да, решены проблемы, на которые десятилетиями просто разводили руками: ремонт школ, детсадов, водоотведения, закупка спецтехники, ремонт дорог - это лишь неполная часть изменений, которые состоялись. И самое главное на что все это направлено - улучшение благосостояния людей. Работаем с мыслью о них», - резюмировал Александр Кушнир.