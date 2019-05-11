«В этом году ОТГ Николаевщины используют на формирование собственной инфраструктуры ₴81 миллион. Субвенция уже распределена», – Александр Кушнир

На формирование инфраструктуры ОТГ в 2019 году общины области получили из государственного бюджета 81 миллион гривен субвенции. Средства распределены между бюджетами 29 ОТГ пропорционально их площадям и населению.

Об этом стало известно в субботу, 11 мая, в ходе совещания под руководством заместителя главы Николаевской областной государственной администрации Александра Кушнира, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

«Пообщались в видеорежиме с председателями объединенных территориальных общин Николаевщины. Обсудили программы, реализуемые их выполнения, положение дел в общинах. Особое внимание обратил на проекты, которые жители определяют первоочередными в реализации за средства государственного бюджета на формирование инфраструктуры ОТГ. Отметил, что до 24 июня должны согласовать проекты в Минрегионе, чтобы своевременно реализовать», - прокомментировал Александр Кушнир.

Заместитель главы акцентировал, что в первую очередь должны реализовываться те задачи, которые вошли в Планы перспективного развития территорий.

«Со своей стороны облгосадминистрация, как и всегда, будет оказывать поддержку и сопровождение в вопросах подготовки проектных заявок и освоения инфраструктурной субвенции», - отметил Александр Кушнир.

При этом он отметил, что за три последних года на Николаевщине за счет вышеупомянутой субвенции реализовано почти три сотни проектов.