В Минкульте назвали фейком информацию о возобновлении УПЦ КП

Министерство культуры Украины назвало информацию о якобы возобновлении деятельности Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) не соответствующей действительности.

Об этом сообщает пресс-служба этого министерства.

Как известно, ранее бывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Филарет заявил ТСН, что этот патриархат все еще существует. Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний рассказал, что между ним и «почетным патриархом» ПЦУ Филаретом существует конфликт – в частности, с момента образования ПЦУ оба церковника ни разу не правили службу вместе.

Указывается, что постановлением поместного собора бывшей УПЦ КП, принятым 15 декабря 2018 года, накануне Всеукраинского православного объединительного собора, деятельность УПЦ КП была прекращена путем объединения и присоединения к Православной церкви Украины (ПЦУ).

Приказом Минкульта от 30 января зарегистрирован устав религиозной организации «Киевская митрополия ПЦУ». Этим приказом на основании решений Поместного собора УПЦ КП признаны утратившими силу приказы от 12 июня 2017 года «О регистрации Устава религиозной организации «УПЦ КП» в новой редакции и от 8 июля 2016 года «О новой редакции устава об управлении УПЦ КП».

«Религиозное объединение Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата и религиозная организация «Киевской патриархии Украинской Православной Церкви», которая в соответствии с ее уставом (п. 1) является религиозным административным центром и центральным исполнительно-распорядительным органом УПЦ КП, после создания и регистрации устава религиозной организации «Киевская митрополия Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)» фактически и юридически прекратили свою деятельность», – подытожили в Минкульте.

Напомним, что 15 декабря была создана Православная церковь в Украине, объединившая УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и часть УПЦ Московского патриархата. Ее предстоятелем был избран епископ Епифаний, получивший титул митрополита Киевского и всея Украины. Раньше такой титул был у Онуфрия. На собор также пришли два митрополита УПЦ МП: Переяслав-Хмельницкий Александр (Драбинко) и Винницкий Симеон (Шостацкий).

Отметим, что в УПЦ Московского патриархата отказались признавать создание Православной церкви Украины.

5 января в Стамбуле подписали Томос для Православной церкви Украины. 6 января в соборе Святого Георгия Вселенский патриархат предоставил Томос Православной церкви Украины.