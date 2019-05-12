С 13 мая патрульные будут проверять скоростной режим с помощью радаров еще на двух участках в Николаеве

Фото из архива С понедельника, 13 мая, в Николаеве появятся еще два участка, на которых сотрудники патрульной полиции будут контролировать скоростной режим транспортных средств.

Об этом сообщается на странице управления патрульной полиции в Николаевской области.

В городе теперь будут измерять скорость движения автомобилей с помощью устройств TruCAM на Киевском шоссе (на выезде и въезде в город), а также на проспекте Богоявленском.

Отметим, что в черте области на трассе М-14 также осуществляется проверка скорости дорожного движения.

Как известно, в Украине с 8 октября 2018 года в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дорог международного значения патрульные полицейские начнут использовать средства для контроля за соблюдением водителями установленных скоростных режимов - устройства измерения скорости TruCam. Однако в период с 8 по 15 октября патрульные проводили профилактические беседы с водителями, которые превысили скорость.

Напомним, что ранее николаевские патрульные показали, как работают радары для измерения скорости на трассе.