У берегов Мальты спасли мигрантов с тонущей лодки

В пятницу вечером, 10 мая, вооруженные силы Мальты спасли группу мигрантов с тонущей лодки.

Об этом сообщает «Reuters».

Так, мальтийский патрульный корабль спас группу с 85 мигрантов, которые находились на тонущей деревянной лодке у побережья страны. В армии отметили, что мигранты были преимущественно из Северной и Восточной Африки.

На данный момент все спасенные доставлены на берег.

Напомним, как возле берегов Испании 4 августа 2018 года спасли почти 400 беженцев, которые пытались переправиться в страну из Марокко.