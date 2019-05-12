У берегов Мальты спасли мигрантов с тонущей лодки

В пятницу вечером, 10 мая, вооруженные силы Мальты спасли группу мигрантов с тонущей лодки.
Об этом сообщает «Reuters».
Так, мальтийский патрульный корабль спас группу с 85 мигрантов, которые находились на тонущей деревянной лодке у побережья страны. В армии отметили, что мигранты были преимущественно из Северной и Восточной Африки.
На данный момент все спасенные доставлены на берег.
Напомним, как возле берегов Испании 4 августа 2018 года спасли почти 400 беженцев, которые пытались переправиться в страну из Марокко.