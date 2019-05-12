Более 33 миллионов поездок в страны ЕС и Шенгенской зоны совершили украинцы за два года безвиза

За два года действия безвизового режима граждане Украины совершили более 33 миллионов поездок в страны ЕС и Шенгенской зоны.
Об этом говорится в сообщении представительства Украины при ЕС.
Как известно, 11 мая 2017 года Совет Европейского союза принял решение об отмене виз для краткосрочных поездок (90 на 180 суток) для граждан Украины при посещении 30-ти стран ЕС и Шенгенской зоны (исключая Соединенное Королевство и Ирландию).
«Граждане Украины осуществили более 33 миллионов поездок в страны ЕС и Шенгенской зоны. В том числе, преимуществами «безвиза» воспользовались более 2 миллионов украинских граждан», – говорится в сообщении.
В частности отмечается, что «безвиз» успешно работает, так как с каждой поездкой украинцы везут домой новые знания и контакты, которые помогают государству делать процессы евроинтеграции необратимыми.
Ранее сообщалось, что два миллиона украинцев воспользовались безвизовым режимом с Европейским Союзом.